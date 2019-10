Lacrim : il reçoit le soutien de Georgio contre Nadine Morano

Déjà soutenu par Sadek, Lacrim a vu arriver le renfort de Georgio.

Révolté par la polémique sur le voile et les propos nauséabonds qui l'accompagnent, Lacrim a mis les pieds dans le plat avec une vidéo filmée sur l'instant, plein d'émotion et de haine. Evidemment, ses mots ont sans doute dépassé ses pensées mais les politiques n'ont pas manqué de le souligner et de s'y engouffrer, Nadine Morano en tête...

Cette dernière vient de voir un autre homme politique se mêler à la conversation, Eric Ciotti. député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Ce dernier se révolte lui aussi des propos de Lacrim :

"Le rappeur Lacrim insulte la France, un pays de "fils de pute". Avoir un débat sur laïcité et la place du voile islamique à l'école, c'est l'honneur de notre démocratie. Ces propos immondes salissent notre Nation. Ils sont à vomir."

#Voile : le rappeur #Lacrim insulte la France "un pays de fils de putes"



Avoir un débat sur la laïcité et la place du voile islamique à l'école c'est l'honneur de notre démocratie !



Ces propos immondes salissent la Nation, ils sont à vomir. pic.twitter.com/PvH5TbQSQ8 — Eric Ciotti (@ECiotti) October 18, 2019

Eric Ciotti profite de l'émotion du rappeur, concerné par ces sujets, pour le stigmatiser comme savent si bien le faire les hommes politiques avec les rappeurs. Evidemment, les propos de Lacrim sont difficiles mais quand on les prend au pied de la lettre, on peut évidemment leur faire dire ce que l'on veut.

La preuve avec Georgio qui est venu au soutien de son collègue du rap game et montrer aux politiques que personne n'est dupe de leurs manoeuvres...

Bizarrement Nadine je suis français et je me sens pas du tout concerné quand il dit « c’est une bande de fils de pute » ................ https://t.co/Wq2yTZtUs5 — Georgio ???????????? (@Georgioxv3) October 18, 2019

"Bizarrement Nadine, je suis Français et je ne me sens pas du tout concerné quand il dit "c'est une bande de fils de pute"

Sadek était déjà venu apporter son soutien à Lacrim, Georgio, rappeur conscient des aux mouvements de la société vient lui aussi lui donner de la force. Si cela se déroule sur Twitter et ne fait pas les gros titres, il est quand même intéressant de voir des rappeurs d'horizons aussi différents que Georgio, Sadek et Lacrim s'engager ensemble sur une affaire aussi sensible que le port du voile. Cela n'a pas toujours été le cas...