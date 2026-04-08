TH déroule le "Tapis Rouge"

A la fois touchant, déprimé, révolté : TH vous fait passer par un peu toutes les émotions avec son nouveau morceau.

Un album de plus pour l'OVNI de la scène rap du 93, TH, qui nous a sorti la semaine dernière un album encore une fois très réussi, "E-Music". Un projet rempli de bons morceaux, et il vient d'ailleurs de publier le clip de "Tapis Rouge", extrait du projet. Un morceau dans lequel le rappeur de Bondy laisse parler tout son nihilisme, son amertume, avec beaucoup de génie dans son sens de la formulation, et des références folles (les fruits dans les arbres...). Pour le clip, là aussi ça part un peu dans tous les sens, mais l'ambiance reste très sombre, macabre, comme le rappeur aime bien le dire. Du bon travail, bien dans sa DA, fort !