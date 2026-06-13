Alonzo prend la tête du top albums avec "Drakkar"

On ne l'avait pas forcément vu venir : Alonzo vient de bouleverser les charts avec son album "Drakkar" qui est monté sur la première marche du top albums cette semaine.

Des choses inattendues, il s'en passe beaucoup dans le rap français ces derniers jours, avec un paquet d'actualités qu'on n'aurait jamais pensé écrire. A commencer par un Booba qui peine dans les charts, lui qui n'est pas monté sur la première marche du top albums avec "Blanco Nemesis". Mais aussi un Kaaris de retour en mode ultraviolent avec un album presque 100% kickage comme à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est à Marseille qu'on s'envole, avec Alonzo qui, lui, est devenu numéro 1 du top albums cette semaine grâce à son projet "Drakkar".

Si on est surpris, c'est parce que jusqu'ici, jamais Alonzo ne s'était hissé à la première place du top albums en solo. Car avec les Psy4, il avait évidemment réussi à "faire top 1" avec leur album "Les Cités d'Or", un succès incroyable. Mais en solo, il a dû se contenter, jusqu'à cette semaine, de la place de numéro 2 ou 3, à de nombreuses reprises. Cette fois, avec "Drakkar", il est donc en tête du top albums, grâce à son projet qui s'est écoulé à 10 280 exemplaires.

Un très bon score, surtout au vu du contexte pas évident, avec des chiffres de streaming qui semblent globalement en baisse pour tous les gros noms du rap français depuis le début d'année 2026. Il faut dire qu'Alonzo a dû être bien aidé par son concert au Vélodrome, le samedi 6 juin, le lendemain de la sortie de son album. Peut-être même qu'il en a profité pour vendre des CDs dans les boutiques aux alentours du stade, quoiqu'il en soit, félicitations à "Alonzito Pape", aka "Capo dei Capi", aka Kassim, qui nous a sorti tellement de bangers depuis l'époque de "Finis les". Une première place bien méritée ! Par contre, on dirait bien que finalement les gens ne s'en battent pas les couilles des albums, comme il avait l'air de le penser !