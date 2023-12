Il s'agit d'un des titres les plus streamés de son dernier album, "Memory".

Rsko a de nouveau fait ses preuves cette année avec la sortie de son deuxième album, "Memory". Un projet qui a cumulé près d'1,19 million de streams sur Spotify France et que le rappeur de Champigny continue de défendre brillament. Après le clip de "Comme ça", deuxième single de "Memory", Rsko dévoile à présent le visuel de "Chanel Bag", réalisé par Otman Qrita et qui à lui seul comptabilise plus d'1,7 millions de streams sur la plateforme de streaming. Le rappeur est sur le chemin de la gloire.