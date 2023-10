Le rappeur dévoile le deuxième single de son prochain album, "Memory".

Après le terrible accident qu'il subit à la fin du clip de "Ça va", Rsko balance la suite. Plus d'un mois après la sortie de ce premier single et de l'annonce de l'arrivée prochaine de son nouvel album, le rappeur dévoile "Comme ça". Après un séjour à l'hôpital, on le retrouve cette fois-ci à New-York, aux Etats-Unis, dans un clip réalisé par Arthur Keasy.