Anyme se balade dans les rues de Los Angeles déguisé en Central Cee

Le streamer Anyme, sosie non officiel de Central Cee depuis maintenant un an, a décidé de pranker tout le monde avec son déguisement dans les rues de Los Angeles.

Anyme est le véritable phénomène TikTok et Twitch de l'année 2025. A la base connu pour sa "reprise" parodique du titre de Koba la D et Zola, "Temps en Temps", il a depuis complètement explosé et propose pas mal de conneries et de divertissements sur sa chaîne Twitch. Désormais en clash avec Booba, mais aussi invité à monter sur la scène des Ardentes, il a aussi été soupçonné par moments de servir de sosie officiel à Central Cee. Cette semaine, il a poussé le prank encore plus loin, en se rendant à Los Angeles et en se faisant passer pour le rappeur anglais.

Quand ANYME se fait passer pour CENTRAL CEE en live dans les rues de LOS ANGELES 😭🇺🇸pic.twitter.com/Ml5sCwX82S — RAPLUME (@raplume) September 17, 2025

Central Cee est clairement devenu un des rappeurs les plus "bankable" de la scène internationale, et si les américains sont assez fermés sur ce qui se passe dans le rap en dehors de chez eux, ils sont quand même nombreux à connaître le londonien. Pendant son live d'hier, il s'est donc baladé sur le célèbre Hollywood Boulevard, habillé "comme Central Cee", et le résultat est plutôt efficace avec plusieurs personnes qui s'arrêtent pour lui demander des photos.

Anyme prend même des photos avec des personnes, croyant qu’il est central cee 😅 #Anyme pic.twitter.com/zWHzH5MDpV — Actu2Twitch (@Actu2TwitchFR) September 17, 2025

Cependant, la vidéo en entier est très longue, et au final le bail floppe un peu, avec assez peu de monde récéptif. Mais ça donne quand même des séquences assez lunaires, comme lorsqu'il se promène entouré de gardes du corps pour donner l'impression qu'il s'agit d'une star. On attend maintenant la réaction du vrai Central Cee !