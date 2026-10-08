Young Thug prépare un album R&B et annonce de nouvelles collaborations avec Drake

Young Thug a surpris tous les suiveurs assidus du rap US, en annonçant qu'il préparait un album RnB inspiré par Mary J. Blige.

Young Thug s’apprête à explorer une nouvelle direction musicale. Le rappeur d’Atlanta a révélé qu’il travaillait sur un album R&B, avec une inspiration directement liée à Mary J. Blige. Un projet qui pourrait marquer une nouvelle étape dans la carrière de l’artiste.

Lors d’une récente interview accordée au podcast The Crew Has It, Young Thug a expliqué vouloir proposer un véritable projet R&B, loin d’un simple mélange avec le trap ou le hip-hop. L’artiste promet une ambiance largement tournée vers les relations, les émotions et les moments de plaisir.

Selon ses propres déclarations, une grande partie des morceaux devrait aborder des thèmes sensuels, tandis que certaines chansons évoqueront davantage les ruptures et le chagrin amoureux. Malgré ces quelques passages plus mélancoliques, Young Thug souhaite avant tout créer un album axé sur les « bons moments ».

Young Thug et Drake bientôt réunis ?

L’autre grande information concerne Drake. Young Thug a confirmé que plusieurs morceaux enregistrés avec le rappeur canadien pourraient prochainement voir le jour.

Les deux artistes entretiennent depuis plusieurs années une relation musicale particulièrement prolifique. Leur collaboration la plus récente remonte notamment à Business Is Business, le projet de Young Thug sorti en 2023. Drake apparaissait alors sur l’introduction Parade on Cleveland ainsi que sur Oh U Went.

De nouvelles collaborations entre Young Thug et Drake pourraient donc accompagner cette nouvelle ère artistique. Pour les fans des deux rappeurs, l'annonce est particulièrement intéressante alors que Young Thug semble vouloir élargir encore davantage son univers musical.

Un virage R&B qui n'est pas totalement nouveau

Même si ce futur projet pourrait surprendre, Young Thug a déjà expérimenté les sonorités R&B au cours de sa carrière. En 2017, son projet Beautiful Thugger Girls mettait notamment en avant une approche plus mélodique et soul. Trois ans plus tard, il collaborait également avec Chris Brown sur la mixtape Slime & B, à mi-chemin entre trap et R&B.

Avec ce nouvel album R&B inspiré par Mary J. Blige, Young Thug pourrait donc pousser cette facette artistique encore plus loin. Et si les morceaux annoncés avec Drake arrivent prochainement, cette nouvelle période pourrait réserver quelques surprises majeures aux amateurs de hip-hop et de R&B.