Young Thug annonce une grande tournée européenne avec une date en France !

Par Remi N

Young Thug vient d'annoncer "The New Generation Tour", une grande tournée qui va l'emmener dans tous les Etats-Unis, mais aussi toute l'Europe avec une date à Paris à l'Adidas Arena.

Depuis sa sortie de prison, dans la tentaculaire et très longue affaire YSL dont il est sorti quasiment blanchi, quelque chose à changé dans la manière dont les gens voient Young Thug. Aux Etats-Unis, la loyauté est importante, surtout dans le rap US, et Thugger en a cruellement manqué en insultant tous ses anciens potes du game au téléphone pendant qu'il était en taule. Sa réputation en a pris un coup, et son album de sortie de prison n'était clairement pas à la hauteur de sa légende. Mais il va pouvoir se réconcilier avec son public, grâce à sa tournée mondiale, qui le fera notamment passer à Paris !

On attendait avec impatience le "next move" de Young Thug après son album "UY Scuti" qui n'a clairement pas eu l'impact qu'on attendait pour un premier album après deux ans de prison et de procès. Et la bonne nouvelle devrait faire plaisir aux fans de Thugger dans le monde entier, puisqu'il s'engage dans une tournée qui va le faire voyager aux Etats-Unis, ainsi qu'en Europe. La tournée commencera dès septembre aux States, et se prolongera en Europe avec des dates à Amsterdam, Düsseldorf, Lodz, et surtout, Paris, à l'Adidas Arena, le 24 octobre prochain.

Une salle un peu petite pour une star du rap US de l'envergure de Young Thug, mais il faut rappeler que le rappeur n'est plus au top de sa forme en ce moment. Pour l'instant, la billetterie est ouverte et les places les moins chères sont à 85 euros et il en reste visiblement quelques unes. Pour acheter la votre, si ça vous intéresse, ça se passe par ici !