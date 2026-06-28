L'avenir de Kodak Black suscite beaucoup de discussions depuis son récent passage en indépendant. Alors que le rappeur floridien vient de tourner la page de son aventure avec Capitol Records, Young Thug n'a pas tardé à se positionner. Le patron de YSL Records a publiquement affiché son intérêt pour l'artiste

Kodak Black entame un nouveau chapitre

Avec la sortie de Kodak The Blessing, Kodak Black a officiellement rempli ses obligations contractuelles auprès de Capitol Records. Le projet, dévoilé à la mi-juin, marque ainsi le début d'une nouvelle phase de sa carrière : celle d'artiste indépendant.

Une annonce qui a rapidement fait réagir l'industrie du rap américain. Si de nombreux fans se réjouissent de voir Kodak reprendre le contrôle total de sa musique, certains observateurs se demandent déjà quelle sera la suite pour celui qui reste l'une des figures les plus influentes de sa génération.

Young Thug lui ouvre grand les portes de YSL

Parmi les réactions les plus remarquées, celle de Young Thug a particulièrement retenu l'attention. Sur les réseaux sociaux, le rappeur d'Atlanta a clairement fait savoir qu'il aimerait voir Kodak rejoindre YSL Records.

Thugger a même affirmé qu'il serait prêt à lui accorder toutes les conditions qu'il souhaiterait dans le cadre d'un éventuel accord. Un message qui témoigne du respect qu'il porte à Kodak Black, autant pour son talent artistique que pour son impact dans le rap américain.

Cette sortie a immédiatement alimenté les débats chez les fans. Certains imaginent déjà les deux artistes collaborer davantage sous la même bannière, tandis que d'autres estiment que Kodak n'a probablement aucune raison d'abandonner sa nouvelle liberté fraîchement acquise.

Une relation parfois mouvementée

L'intérêt de Young Thug surprend également en raison de l'historique entre les deux rappeurs. Leur relation n'a jamais été particulièrement conflictuelle, mais plusieurs épisodes ont alimenté les discussions au fil des années, notamment certaines rumeurs ayant circulé lorsque Thug était incarcéré.

Malgré cela, le fondateur de YSL semble aujourd'hui considérer Kodak Black comme une recrue de choix pour son label, qui compte déjà plusieurs artistes de la nouvelle génération d'Atlanta.

Un avenir encore flou

Pour l'heure, Kodak Black n'a pas répondu publiquement à cette proposition. Le rappeur reste concentré sur la promotion de Kodak The Blessing et sur cette nouvelle étape de sa carrière en indépendant.

Reste à savoir si l'offre de Young Thug restera une simple déclaration d'admiration ou si elle débouchera sur de véritables discussions dans les prochains mois. Une chose est sûre : voir deux personnalités aussi marquantes du rap US réunies sous la même bannière ferait énormément parler.