Fresh LaDouille annonce son nouveau projet "Sur écoute 3.0" !

Par Remi N

Fresh LaDouille vient à peine de sortir un gros morceau avec DJ Roc-J et ZZ, mais il est déjà de retour au charbon et annonce qu'il travaille sur son nouveau projet.

Difficile de faire un classement des départements qui ont le plus marqué l'histoire du rap français, puisque chaque district de la banlieue parisienne a produit ses gros noms, qui ont écrit l'histoire de ce game. Mais si on devait faire une liste, le 94 arriverait dans les premières positions, et vous savez tous pourquoi : la Mafia K1 Fry, MC Solaar, et bien d'autres. Mais heureusement, d'autres ont pris le relais, comme Lacrim, et ces dernières années, Fresh LaDouille, qui charbonne fort et annonce d'ailleurs son retour prochain avec un nouveau projet, "Sur écoute 3.0".

Fresh LaDouille a fait pas mal parler de lui dernièrement, notamment pour sa collaboration avec DJ Roc-J et ZZ sur le morceau "Ganté", qui tourne bien ces dernières semaines. Mais "pas de vacances pour les vrais gars", pour ceux qui ont la réf : le rappeur du 94 a décidé d'annoncer qu'il travaillait sur son prochain projet via une story Instagram, sur laquelle on ne voit qu'un fond noir et une écriture blanche : "Sur écoute 3.0...". Fresh prépare donc la suite du projet "Sur écoute" qui l'avait fait connaître en 2021, et dont la suite était sortie en 2022.

Pour le moment, on n'a aucune information sur la date de sortie de l'album, sur la cover ou encore sur le contenu éventuel du projet. Pas de tracklist publiée ni de feats annoncés, mais on espère qu'il y aura "Ganté" sur l'album !