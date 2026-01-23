Fresh LaDouille réunit Saïf pour le clip officiel de "Les clés en main", un single énergique où le duo lâche des vibes intenses et une esthétique urbaine tranchante, confirmant leur puissance sur la scène rap actuelle.

Avec "Les clés en main", Fresh LaDouille et Saïf balancent un visuel qui capte dès le premier plan : créativité visuelle, flow incisif et énergie brute s’entremêlent parfaitement dans ce clip officiel qui accompagne le single disponible partout depuis sa sortie. Dans cet univers où les punchlines claquent et les scènes urbaines vibrent, le tandem impose un son qui frappe fort, renforçant la présence de Fresh LaDouille dans le rap français et montrant une alchimie évidente avec Saïf. Ce visuel souligne l’ambition et l’audace du duo, prêt à marquer les charts et les playlists.