Fresh LaDouille de retour avec "La Douille #9"

Forcément, ça kicke très, très fort.

Un peu plus de 5 ans que Fresh LaDouille est dans le game, et le rappeur du 94 n'a jamais vraiment arrêté de charbonner. Il n'a pas encore sorti de projet en 2025, mais vu comment il est en pétard, on se dit que ça pourrait ne pas tarder ! En tout cas, le boug a de la nouveauté à revendre, puisqu'il est de retour avec la suite de sa célèbre série de freestyle, "La Douille #9", et comme souvent, l'ambiance sur le morceau est électrique. Fresh rentre dans le morceau en percutant, et le clip débute sur un plan de lui tenant une arme de guerre, avec l'envie d'en découdre. Peut-être un des meilleurs épisodes de la série, mais ça, on vous laisse en juger dans le clip ci-dessous !