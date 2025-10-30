Rim'K et Saïf amers dans le clip de "Ainsi va la rue"

L'ambiance n'est pas à la fête, mais Rim'k et Saïf nous livrent un sacré morceau.

Rim'k continue de dérouler. L'ancien le plus à la page du rap français multiplie les sorties réussies et cette semaine on le retrouve en compagnie de Saïf, le rappeur du 84 qui a fait pas mal de bruit dernièrement avec son projet "L'hiver". Pour la sortie de sa réédition "Run Evolution", il vient de dévoiler le clip de "Ainsi va la rue". Un morceau mélancolique très réussi, avec des couplets rappés et un refrain chanté, qui questionne sur les choix de vie et sur les conséquences de la vie de rue, avec une impression de cercle vicieux. Le tout appuyé par un clip en noir et blanc qui donne un côté très solennel à tout ça, bref, encore une belle réussite pour le Tonton du rap !