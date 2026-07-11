Une soirée organisée pour le 4 juillet a rapidement dégénéré entre Jack Doherty et Lil Tjay. Alors que le rappeur était invité sur le livestream du créateur de contenu, une altercation physique a éclaté devant les caméras, provoquant un véritable chaos.

Une ambiance qui se dégrade au fil du direct

Au début du livestream, rien ne laisse présager un tel dénouement. Jack Doherty et Lil Tjay échangent devant les caméras dans une ambiance relativement détendue, malgré quelques piques et provocations.

Mais la situation se tend progressivement. Selon plusieurs témoins, des désaccords autour de bijoux portés par les deux hommes ainsi que plusieurs remarques personnelles auraient contribué à faire monter la pression durant la soirée.

Jack Doherty surprend Lil Tjay

Alors que Lil Tjay s'apprête à quitter les lieux avec son entourage, Jack Doherty s'approche de lui comme pour poursuivre la discussion. C'est à ce moment que le streamer lui assène soudainement une gifle avant de reculer précipitamment.

Pris de court, le rappeur tente de réagir tandis que plusieurs membres de son équipe se lancent immédiatement à la poursuite de Doherty. Des agents de sécurité interviennent rapidement afin d'éviter que la situation ne dégénère davantage, mettant un terme à la confrontation.

Une séquence qui fait exploser les réseaux

Quelques minutes seulement après les faits, les vidéos de l'incident envahissent X, TikTok et Instagram. Comme souvent avec Jack Doherty, certains internautes estiment que cette altercation pourrait avoir été orchestrée pour générer du buzz, tandis que d'autres pensent que la tension était bien réelle.

À ce jour, aucun des deux principaux intéressés n'a apporté d'explication détaillée sur ce qui s'est réellement passé. Les circonstances exactes de l'incident restent donc sujettes à interprétation.

6ix9ine n'a pas manqué l'occasion

L'affaire a également fait réagir 6ix9ine, ennemi de longue date de Lil Tjay. Le rappeur new-yorkais s'est rapidement emparé de la vidéo pour tourner son rival en dérision, partageant un ralenti de la gifle sur ses réseaux sociaux accompagné de plusieurs moqueries.

Une réaction qui relance indirectement le clash entre les deux artistes, déjà marqué par plusieurs échanges virulents ces dernières années.

Un nouveau bad buzz pour Jack Doherty

Habitué aux contenus provocateurs et aux polémiques, Jack Doherty ajoute un nouvel épisode à une longue liste de controverses. Quant à Lil Tjay, il se retrouve malgré lui au centre d'une séquence devenue virale, qui continue d'alimenter les discussions sur les réseaux sociaux.

Reste désormais à savoir si cette altercation connaîtra de nouvelles conséquences ou si elle restera un simple épisode de plus dans l'univers très mouvementé des livestreams.