Lil Tjay nie toute implication dans la fusillade d’Offset en Floride

Alors que des rumeurs enflamment les réseaux sociaux après la fusillade ayant blessé Offset en Floride, l’entourage de Lil Tjay monte au créneau. Son avocat dément catégoriquement toute implication du rappeur, dénonçant des informations « totalement fausses ».

Une mise au point directe

Alors que les réseaux se sont enflammés en liant Lil Tjay à l’incident, son avocate a été claire : aucune implication.

Pas présent comme suspect, pas recherché, pas inculpé — en gros, rien qui le relie officiellement à la fusillade. Une sortie rapide pour éviter que la rumeur ne prenne trop d’ampleur. Les faits se sont déroulés devant un hôtel en Floride, où Offset a été touché par balle. Heureusement, ses blessures ne mettent pas sa vie en danger et il serait aujourd’hui dans un état stable. Un gros coup de pression, mais une issue plutôt rassurante.

« Lil Tjay n’a pas été blessé par balle, et il n’a été inculpé dans aucune affaire de fusillade. Toute information affirmant le contraire est fausse. Nous encourageons le public à se référer à des sources d’information fiables et à vérifier l’exactitude des informations avant de partager ou de relayer des rumeurs infondées. » – Dawn Florio

Une embrouille qui alimente les théories

Si le nom de Lil Tjay circule autant, c’est notamment à cause d’une vidéo montrant une altercation entre plusieurs personnes sur place.

Ajoute à ça des tensions supposées entre entourages, et internet fait le reste : accusations rapides, conclusions sans preuves… le scénario classique.

Encore une fois, cette affaire montre à quelle vitesse les rumeurs peuvent salir un nom. Lil Tjay s’est retrouvé au centre des discussions sans élément concret, simplement porté par le buzz et les spéculations. À ce stade, aucun lien officiel n’a donc été établi entre Lil Tjay et la fusillade. Les autorités poursuivent leurs investigations pour comprendre ce qu’il s’est réellement passé.

En attendant, message simple : calmer le jeu et laisser les faits parler.