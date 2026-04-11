Offset aurait perdu 900 000€ au casino juste avant la fusillade !

Selon plusieurs révélations, le rappeur aurait laissé une véritable fortune sur les tables de jeu du Seminole Hard Rock Hotel and Casino, en Floride, quelques heures seulement avant son altercation avec Lil Tjay.

La soirée de Offset a viré au cauchemar. Selon plusieurs révélations, le rappeur aurait laissé une véritable fortune sur les tables de jeu du Seminole Hard Rock Hotel and Casino, en Floride, quelques heures seulement avant son altercation avec Lil Tjay.

D’après des SMS obtenus par DJ Akademiks, Offset aurait perdu près de 900 000 dollars au casino, une somme colossale confirmée lors d’un échange avec son hôte sur place. En live, Akademiks n’a pas hésité à commenter la situation :

« On dirait qu'il est là-dedans à rattraper ses pertes… On est tous passés par là. Mais si tes ennemis peuvent te tomber dessus dans ce casino parce que tu y es à court d'argent, à y passer des jours, des semaines, des mois, c'est pas bon signe. »

Une analyse qui met en lumière un possible engrenage autour du jeu, mais aussi les risques qui entourent ce mode de vie dans certaines sphères du rap US.

Une fusillade qui fait basculer la soirée

La situation a dégénéré peu après. Suite à son altercation avec Lil Tjay, Offset a été blessé par balle. Rapidement pris en charge, son état a été jugé stable et il se remet actuellement à l’hôpital.

De son côté, Lil Tjay a été arrêté pour trouble à l’ordre public, avant d’être libéré sous caution. Les circonstances exactes de la fusillade restent encore floues, mais l’incident a immédiatement enflammé les réseaux.

Des dettes qui refont surface

Dans la foulée, plusieurs personnalités ont publiquement accusé Offset de leur devoir de l’argent, relançant les discussions autour de ses pertes au casino.

L’ancien joueur NFL Dez Bryant a notamment affirmé que le rappeur ne lui avait jamais payé un pari de 8 000 dollars :

« J'ai gagné 8 000 $ contre Offset… Je l'ai réveillé pour lui dire que j'avais besoin de cet argent… Je voyais bien que ses potes voulaient se jeter sur moi. »

Plus troublant encore, Bryant affirme que Offset l’aurait recontacté seulement trois heures avant la fusillade pour régler cette dette :

« J’ai dit : "Pas de souci." Puis j’ai vu les infos… Il y a des gens qui ne rigolent pas avec l’argent. »

Même son de cloche du côté de Ebro, qui a révélé dans son émission que Offset lui devait toujours 5 000 dollars après un pari sur le Super Bowl :

« Il me doit 5 000 $. C’est vrai… Mais bon, ce n’est pas la mer à boire. »

Un engrenage dangereux ?

Entre pertes massives au casino, dettes accumulées et fusillade, cette affaire met en lumière une réalité souvent évoquée dans le rap US : celle d’un environnement où l’argent, l’ego et les tensions peuvent rapidement dégénérer.

Si Offset est aujourd’hui hors de danger, cet épisode pourrait bien laisser des traces durables — autant sur son image que sur ses relations dans l’industrie.