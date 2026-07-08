Le 8 juillet 2016, un rappeur belge encore méconnu du grand public dévoilait son tout premier album studio. Dix ans plus tard, Batterie Faible est considéré comme l'un des projets les plus importants de la dernière décennie du rap francophone.

L'album qui a tout changé

Lorsque Batterie Faible sort en 2016, Damso commence déjà à faire parler de lui grâce à sa signature sur le label 92i de Booba. Les singles Débrouillard, Autotune, BruxellesVie ou encore Périscope laissent entrevoir un artiste au style singulier, mais c'est avec cet album qu'il s'impose véritablement dans le paysage du rap français.

Dès sa sortie, le projet se démarque par son écriture crue, ses nombreuses métaphores et sa capacité à alterner morceaux introspectifs, egotrips et passages mélodiques. Une identité qui tranche avec les standards de l'époque et qui attire rapidement l'attention des amateurs de rap.

Une œuvre devenue culte

Composé de douze titres, auxquels s'ajoutent deux bonus, Batterie Faible est aujourd'hui considéré comme un classique moderne. Des morceaux comme BruxellesVie, Périscope, Débrouillard, Amnésie ou Monde figurent encore parmi les titres les plus appréciés de la discographie du rappeur belge.

Le projet rencontre également un succès commercial important. D'abord certifié disque d'or quelques mois après sa sortie, il sera ensuite récompensé par plusieurs certifications au fil des années, preuve de son impact durable auprès du public.

Le point de départ d'une carrière exceptionnelle

Avec le recul, Batterie Faible apparaît comme le premier chapitre d'une discographie qui marquera profondément le rap francophone. Dès l'année suivante, Damso enchaîne avec Ipséité, considéré par beaucoup comme son chef-d'œuvre, avant de confirmer avec Lithopédion, QALF puis ses projets plus récents.

Son influence dépasse aujourd'hui largement le cadre de la Belgique ou de la France. Son écriture, son approche des productions et sa manière de construire ses albums ont inspiré une nouvelle génération d'artistes.

Dix ans plus tard, un classique toujours aussi actuel

Une décennie après sa sortie, Batterie Faible n'a rien perdu de sa force. Beaucoup de fans le considèrent encore comme l'un des meilleurs premiers albums de l'histoire du rap francophone, tant il a marqué son époque et révélé un artiste au talent hors norme.

En dix ans, Damso est devenu l'une des plus grandes figures du rap européen. Et si sa carrière a depuis pris une dimension considérable, tout a véritablement commencé le 8 juillet 2016 avec un album qui continue, aujourd'hui encore, d'influencer toute une génération de rappeurs.