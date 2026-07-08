Le Quai 54 va enflammer Paris cette semaine avec Timar, Genezio, Jok'Air, Vegedream,...

Du 10 au 12 juillet, le Quai 54 a prévu de mettre une ambiance de folie devant la Tour Eiffel, avec une programmation qui n'a rien à envier aux plus grands festivals.

Des évènements qui ont fait quelque chose pour la "street culture", il y en a eu un paquet à Paris et même dans toute la France ces dernières années. Mais peu d'entre eux auront eu l'impact qu'a le Quai 54 : à la base, il s'agissait "simplement" d'une compétition de streetball en 3vs3 ou 5vs5 le plus souvent, avec un accent mis sur les gestes spectaculaires et le chambrage. Mais petit à petit, ça s'est transformé en véritable évènement culturel, avec des concerts, des invités prestigieux qui prennent le micro, et l'évènement est évidemment de retour en 2026 pour une édition remplie de stars.

Le Quai 54 World Streetball Championship est donc de retour à Paris, pour une 24ème édition qui s'annonce pleine de promesses. Car au-delà de l'évènement sportif, pendant lequel La Fusion, équipe la plus titrée de l'histoire de cette compétition, va d'ailleurs remettre son titre en jeu, il y a donc également plein de concerts prévus sur toute la durée de l'event, qui commencera le vendredi 10 juillet et se terminera dimanche 12 juillet. De nombreuses stars sont au programme : Vegedream, Timar, Genezio, Jok'Air, Franglish, mais également plein d'artistes émergents comme Rambo Goyard, Konieur, Samo, Bilouki, et de nombreux autres.

On a donc une belle fête au programme cette semaine, avec le streetball qui va se mélanger aux cultures urbaines. C'est l'occasion de se remettre cette énorme séance de "roast" entre OhMonDieuSalva et Thomas Ngijol au Quai 54, un vrai classique !