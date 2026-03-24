Timar adoubé par Kery James pour l'annonce de sa réédition "Requiem : mieux qu'hier"

Le rappeur Timar vient d'annoncer la réédition de son premier album, "Requiem : mieux qu'hier", et l'annonce est faite en compagnie de Kery James, qui adoube le rappeur en tant qu'héritier du 94.

Cela fait maintenant plus d'un an que Timar s'est imposé dans le paysage du rap français. Un artiste qui a d'abord pété très fort sur les réseaux sociaux, avant de s'imposer plus durablement avec plusieurs tubes/clips qui ont fait de très gros chiffres, notamment "Sierra Leone" qui a dépassé les 6 millions de vues, mais aussi des morceaux comme "4h44" qui font presque 50 millions de streams sur Spotify. Son album "Requiem", sorti en décembre, a bien marché pour un premier projet, et l'heure est venue d'annoncer la réédition, "Requiem : mieux qu'hier", en compagnie de... Kery James !

Car il y a une chose qu'on a oublié de vous préciser en présentant Timar : le rappeur nous vient du 94, de Créteil plus exactement. Et il est clairement un des artistes de la nouvelle génération, avec Fresh LaDouille ou encore La Fève, à porter le plus haut les couleurs du département. Et c'est donc "logique", en quelques sortes, de retrouver l'ex-rookie aux côtés de Kery James pour l'annonce de sa réédition. Une annonce faite avec une vidéo d'un peu moins d'une minute, dans laquelle le taulier valide clairement Timar en tant qu'héritier de la longue tradition rap du département.

Le flow d’annoncer sa réédition avec KERY JAMES 🥵



La nouvelle génération du 94 validée par une légende du département 🤝pic.twitter.com/31VqLdr93M https://t.co/g7IuxV41o8 — Midi/Minuit (@midiminuit__) March 23, 2026

Forcément, tout ça pue la classe à des kilomètres : s'offrir Kery James pour l'annonce de sa réédition, c'est une dinguerie pour n'importe que rappeur français, mais encore plus pour Timar qui vient du 94 et qui a probablement été bercé par les classiques de tonton Kery. La réédition de Timar arrivera le 3 avril, avec 11 morceaux inédits, parmi lesquels on espère trouver quelques feats avec d'anciennes têtes du 94 ! En tout cas, on va suivre tout ça avec attention.