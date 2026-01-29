Yardland 2026 dévoile sa programmation, avec Niska, Leto, Rema, Timar, Huntrill,...

Le festival Yardland sera de retour en 2026 et la programmation fait saliver, avec un paquet de gros noms de la musique, des artistes prometteurs, bref, un très beau mélange !

De nombreux festivals sont devenus véritablement incontournables si vous êtes un fan de rap, de musiques urbaines, ou de musique en général. Et clairement, Yardland en fait partie : l'évènement créé il y a quelques années à peine a réussi à mettre tout le monde d'accord en très peu de temps, mais il faut dire aussi que le média Yard s'est rapidement imposé comme un acteur intournable de la culture urbaine. Le festival est de retour en 2026, il vient de dévoiler sa programmation, et clairement, c'est du lourd : Leto, Niska, la Rvfleuse, Huntrill, Rema et bien d'autres encore !

Le festival Yardland aura donc lieu du 3 au 5 juillet 2026 à l'Hippodrome de Vincennes, et pour un festival qui dure trois jours, la programmation est vraiment très, très remplie. On commence par les grosses stars qui seront au rendez-vous : monsieur Rema, l'artiste nigérian aux centaines de millions de streams, sera présent le dimanche 5 juillet. Niska, lui, sera là le vendredi 3, pour l'ouverture, tout comme Rsko, Franglish, Nono la Grinta, le jeune prodige RnBoi, 63OG, ou encore Kulturr. Et il y a encore bien d'autres artistes prévus juste sur cette journée du 3, on est clairement gâtés.

Le Samedi 4 juillet, vous pourrez retrouver Leto, Spice, Fanny J, Ven1, R2, Makala, et même un DJ Set signé La Flèche (on espère qu'il s'agit bien de l'influenceur LaFlèche92, ce serait une vraie dinguerie), et au moins une vingtaine d'autres artistes juste pour la journée du 4. Enfin, le dimanche 5 juillet, on aura droit à Rema donc, mais aussi La Rvfleuse, Kalash Criminel, Ronisia, Yvnnis, Chily, Timar, Huntrill et, cerise sur le gâteau, Jessy Matador (oui oui) !

Bref, énormément de noms, avec des artistes pas forcément encore très connus qu'on aime beaucoup comme Yvnnis, Huntrill ou Timar, qui côtoient d'autres grosses stars comme Niska, leto ou Rema, bref, on valide de fou ! L'intégralité de la programmation est dispo sur le site officielle, tout comme la billetterie, qui ouvrira demain à 11h !