Favé et Timar déclenchent un "Tsunami"

Une connexion vraiment efficace, entre deux profils assez différents.

Favé est en plein rush depuis la sortie de son projet "Pleins Phares" il y a quelques semaines. Une sortie réussie, avec des chiffres corrects au rendez-vous, mais pour continuer à donner de la force au projet, il a décidé de sortir le clip du morceau "Tsunami". Un feat avec Timar, nouveau rappeur qui cartonne en ce moment, notamment sur TikTok, clairement un des futurs visages du 94. Le morceau est rempli de mélo, mais les flows sont vraiment carrés, et le clip est lui aussi très réussi avec des transitions de zinzin entre les différentes scènes. Bref, une bonne surprise !