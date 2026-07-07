Kalash Criminel : pour lui, "Zoo" de Kaaris est le plus grand morceau de trap française

Malgré les rumeurs d'éloignement entre les deux artistes, Kalash Criminel a été rapide à répondre lorsqu'on lui a demandé quel était le meilleur morceau de trap française : "Zoo" de Kaaris, évidemment.

La trap n'est peut-être plus aujourd'hui le courant majeur du rap français, mais il reste très présent et surtout, la trap nous a offert quelques unes des plus belles pages d'histoire de notre musique. Et parmi les artistes qui ont écrit ces pages, certains noms viennent immédiatement en tête lorsqu'on parle de trap : Gradur, évidemment, mais surtout Kaaris, qui est le premier à avoir atteint un véritable succès commercial et critique avec cette musique. Plus de dix ans plus tard, ce n'est pas un hasard si on retrouve Kalash Criminel déclarer que "Zoo" est le plus grand morceau de trap en France.

Crimi est en feu en ce moment, lui qui a recommencé à sortir des morceaux, dont "Sauvagerie 4" récemment qui a fait pas mal de bruit. Surtout, il a littéralement retourné le public du festival Yardland, grâce à son hit "10 12 14 Bureau", qui figure lui aussi dans le haut de la liste des meilleurs morceaux de trap en France. On peut donc dire qu'il s'y connait en trap, et lors d'une interview pour Spotify France, le rappeur du 93 a déclaré :

Le plus grand morceau de la trap française ? Quoi, sur scène ou à écouter ? Je dirais "Zoo" de Kaaris hein. Ca a tout déclenché frère. Le clip, le visuel, le morceau, je dirais ça ouais.

Le rappeur de Sevran a donc mis en avant son collègue, son "grand" même, on peut le dire, puisque Kaaris a "tout déclenché", de son propre aveu : sans "Zoo" de Kaaris, plusieurs carrières n'auraient jamais vu le jour. Il faut dire qu'effectivement, entre la puissance des punchlines, le flow découpé qui donne un côté très solennel/guerrier au morceau, et surtout, le visuel, avec Kaaris et son AK assis sur la fenêtre de l'Audi, les tractions, le Kaaris torse nu énervé sur fond noir, bref, tous les ingrédients étaient réunis pour marquer les esprits à jamais.

Et c'est exactement ce qui s'est produit : plus de dix ans après sa sortie, le morceau reste une référence, et l'album dont il est extrait, un classique. Après, les esprits pointilleux pourraient discuter, parler de "92i Veyron", ou de Gradur, ou encore du 13 Block, mais tout le monde sait que rien n'a eu l'impact de "Zoo".