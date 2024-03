Kaaris visé par une plainte pour homophobie à cause des paroles de "Zoo"

Le son date de 2013.

Le rappeur Kaaris a été visé par une plainte pour homophobie ce jeudi 14 mars après un concert à l'Accor Arena de Paris. Le rappeur de Sevran a interprété comme convenu le morceau "Zoo", mais deux associations de lutte contre l'homophobie ont déposé une plainte sur le contenu des paroles.



L’album "Or Noir", sorti en 2013 et déjà considéré comme un "classique" du rap français, a été interprété par Kaaris le 29 février dernier pour les 10 ans du projet. La chanson "Zoo" a posé problème sur scène, car selon les associations, "cela releve de la provocation à la haine publique". Ces paroles-là sont mises en cause : "J’encule Brandon et Dylan / Si ces pédés crament au napalm, j’veux la palme".

🚨 Kaaris est visé par une plainte pour son morceau « Zoo » jugé homophobe 11 ans après sa sortie..



Les phrases concerné sont « J’*nc*le Brandon et Dylan" et "Si ces péd*s crament au napalm j'veux la palme » pic.twitter.com/tcmDNNNNkl — Kultur (@Kulturlesite_) March 15, 2024



"La performance ayant été filmée, les vidéos ont en outre été largement diffusées sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, suscitant l’indignation et de nombreuses plaintes", a déclaré l’association Mousse.



Le 06 mars dernier, le rappeur ajoutait des nouvelles dates après ces deux shows à l'Accor Arena. Une vraie tournée qui permettra de faire plaisir à un public plus nombreux que s'il était resté en région parisienne. Il se produira notamment à Grenoble, Rennes, Reims, Antibes, Lille, Marseille et au Festival de Dour.