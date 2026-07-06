Kalash Criminel met le feu à Yardland avec "10 12 14 Bureau", les images sont impressionnantes

On savait déjà que Kalash Criminel était un monstre sur scène, mais on ne l'avait jamais vu provoquer un tel mouvement de foule devant autant de monde : la sauvagerie au micro.

Lorsqu'on mentionne les "rois de la trap" en France, les noms de Kaaris et de Gradur arrivent très rapidement dans la discussion. Mais d'autres artistes ont contribué à garder ce style à la mode pendant des années, et certains ont même réussi, l'espace d'un morceau, à quasiment faire oublier les "grands noms" du game. C'est le cas notamment de Kalash Criminel, qui, avec un seul son, a presque ringardisé la concurrence en terme de "violence". Ce morceau, c'est "10 12 14 Bureau", un pur banger trap made in Sevran, capable 10 ans après sa sortie de mettre le feu dans les plus grands festivals, comme à Yardland ce weekend.

Car en parallèle des Ardentes, qui ont attiré beaucoup d'attention médiatique, on avait aussi Yardland qui avait lieu ce weekend. Le festival dédié aux cultures populaires s'est déroulé du 3 au 5 juillet à l'hippodrome de Vincennes, et nous a proposé de très gros noms, avec de très belles performances. Mais celle qui a fait le plus de bruit, c'est celle de Kalash Criminel qui rappe "10 12 14 Bureau" devant une foule en délire, sans débat possible. On avait même rarement vu ça dans un festival : les milliers de personnes qui sautent en reprenant les paroles par cœur, c'est déjà beau, même si on est habitués. Par contre, les fumigènes et les gens qui sautent jusqu'à épuisement, ça, c'est très fort.

KALASH CRIMINEL VIENT DE CASSER YARDLAND AVEC « 10 12 14 BUREAU » 🤯🔥 pic.twitter.com/tUik5WmFfo — Kultur (@Kulturlesite_) July 5, 2026

Il faut dire que "10 12 14 Bureau" est un des plus gros bangers trap jamais produits dans le rap français, et que Kalash Criminel est un vrai phénomène sur scène. Drapeau de la RDC à la main, il a motivé ses troupes comme jamais, et ça fait plaisir de le voir aussi en forme alors qu'il effectue justement un come-back en ce moment, lui qui a sorti deux morceaux assez réussis récemment.