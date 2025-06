Bazbaz et Kalash Criminel font un "Génocide" au micro

Evidemment, le nom du morceau fait référence à l'actualité.

Le rap du 93, c'est toujours bouillant, et quand des rappeurs raccrochent les gants, d'autres sont rapidement là pour prendre le relais. Bazbaz fait partie de cette nouvelle génération du 93 qui a déjà prouvé pas mal de choses, et qui continue à proposer du lourd, comme cette semaine avec le clip de "Génocide". Un morceau sur lequel on le retrouve en compagnie de Kalash Criminel. Si le morceau s'appelle "Génocide", c'est tout sauf un hasard : on le voit dès le début du clip, c'est une référence à ce qui se déroule au Congo depuis des années. Pour ce qui est des images, beaucoup de scènes de guerre, qui semblent avoir été créées par des Intelligences Artificielles, on vous laisse vous faire votre avis !