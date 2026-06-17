Ce 17 juin, Kendrick Lamar célèbre son 39e anniversaire. En un peu plus de quinze ans de carrière, le rappeur de Compton s'est imposé comme l'une des figures majeures du hip-hop mondial. Retour sur le parcours d'un artiste qui a marqué plusieurs générations.

De Compton aux sommets du rap mondial

Né le 17 juin 1987 à Compton, en Californie, Kendrick Lamar Duckworth grandit dans l'une des villes les plus emblématiques de l'histoire du rap. Très jeune, il se passionne pour l'écriture et commence à enregistrer ses premiers morceaux sous le nom de K-Dot.

Repéré grâce à plusieurs mixtapes remarquées, il attire rapidement l'attention du label Top Dawg Entertainment. Mais c'est véritablement avec Section.80 en 2011 puis good kid, m.A.A.d city en 2012 que Kendrick change de dimension. L'album est salué par la critique et considéré comme l'un des meilleurs projets rap de sa génération.

Une discographie devenue incontournable

Au fil des années, Kendrick Lamar enchaîne les classiques. To Pimp A Butterfly en 2015 bouleverse les codes du rap contemporain en mélangeant hip-hop, jazz, funk et spoken word. Deux ans plus tard, DAMN. lui permet d'atteindre une nouvelle dimension commerciale tout en décrochant le prestigieux prix Pulitzer, une première historique pour un artiste rap.

Des morceaux comme HUMBLE., Alright, DNA., Money Trees ou encore Swimming Pools deviennent des références incontournables du genre.

Après plusieurs années d'absence, il revient en 2022 avec Mr. Morale & The Big Steppers, un album introspectif dans lequel il aborde notamment la santé mentale, les traumatismes familiaux et la célébrité.

Une année 2025 historique

S'il était déjà considéré comme l'un des plus grands lyricistes de sa génération, Kendrick Lamar a encore renforcé son statut ces derniers mois. Son affrontement musical avec Drake a passionné l'industrie entière et donné naissance à plusieurs morceaux devenus viraux.

Porté par le succès phénoménal de Not Like Us, Kendrick a dominé les charts, les cérémonies de récompenses et les plateformes de streaming. Une démonstration de force qui a rappelé pourquoi il reste aujourd'hui l'un des artistes les plus respectés du rap mondial.

Une influence qui dépasse la musique

Au-delà des ventes et des récompenses, Kendrick Lamar est souvent cité comme l'un des artistes les plus importants de son époque. Ses albums abordent régulièrement des thèmes liés aux inégalités sociales, à l'identité afro-américaine, à la politique ou encore à la spiritualité.

Rare dans les médias, discret sur les réseaux sociaux mais redoutablement efficace lorsqu'il prend la parole à travers sa musique, il a construit une carrière à contre-courant des standards actuels.

À 39 ans, Kendrick Lamar continue d'influencer toute une génération de rappeurs et d'auditeurs. Et au vu de son parcours déjà exceptionnel, son héritage est d'ores et déjà assuré parmi les plus grands noms de l'histoire du hip-hop.