Rihanna devient la première chanteuse de l'histoire à dépasser les 200 millions de ventes de singles

Alors qu'elle n'a pas sorti un album depuis presque dix ans, Rihanna devient la première artiste féminine à dépasser les 200 millions de ventes de singles.

Les dernières semaines n'ont pas été très faciles pour Rihanna, qui a fait face à plusieurs problèmes, notamment une malade mentale qui est venue rafaler la devanture de son domicile familial, alors que la chanteuse et ses enfants étaient présents. De plus, de nombreux parfums de sa marque Fenty ont été retirés de la vente à cause de risques sanitaires. Mais il y a une nouvelle qui lui redonnera peut-être un peu le sourire : la chanteuse vient d'atteindre la barre des 200 millions de ventes de singles.

Une affirmation confirmée par la RIAA. Il s'agit de la première artiste féminine de l'histoire des Etats-Unis à réaliser un tel exploit. La RIAA, c'est la Recording Industry Association of America, l'équivalent américain du SNEP en France. C'est l'organisme chargé, entre autres choses, de décerner les certifications et de vérifier la bonne tenue du comptage des ventes. Et Rihanna a donc écoulé 200 millions de singles, ou équivalent, depuis le début de sa carrière. C'est également la troisième artiste de l'histoire de la musique à avoir réussi cet exploit, derrière Drake et Morgan Wallen.

Des artistes plutôt récents, qui bénéficient du "boost" qu'a offert le streaming à l'industrie musicale. Là où c'est encore plus incroyable concernant Rihanna, c'est qu'elle franchi cette barre en n'ayant sorti quasiment aucun morceau depuis 10 ans. D'ailleurs, en parlant de sa musique, il se murmure que la chanteuse est de retour en studio pour enregistrer son neuvième album, même si rien n'a filtré à ce sujet.

Félicitations à Rihanna, qui rentre un peu plus dans la légende !