Fetty Wap affirme avoir donné un million de dollars à un ami, et depuis, ils ne se parlent plus.

Le rappeur Fetty Wap s’est récemment confié sur l’une des décisions les plus marquantes — et coûteuses — du début de sa carrière. Une révélation aussi surprenante que révélatrice de son état d’esprit à l’époque de son ascension fulgurante.

Lors de son passage dans l’émission The Crew Has It, l’interprète de Trap Queen a expliqué avoir donné son tout premier million de dollars à un ami proche, respectant une promesse faite bien avant la célébrité.

« J’avais mon premier chèque d’un million de dollars en main, celui à qui je l’ai donné, je n’ai plus jamais parlé. Je ne l’ai jamais revu. Ouais, je ne le reverrai jamais », a-t-il déclaré.

Une décision guidée par la loyauté

Derrière ce geste radical, une valeur essentielle pour Fetty Wap : la loyauté. Selon lui, cet ami avait joué un rôle clé dans ses débuts, en investissant financièrement pour lui permettre de lancer sa carrière.

« Ouais, parce que c'était ma promesse, vu qu'il avait mis tout l'argent pour qu'on puisse vraiment s'éclater », a-t-il expliqué.

À une époque où tout restait encore à construire, le rappeur n’a pas hésité à tenir parole, même lorsque les enjeux financiers sont devenus colossaux.

Deux chèques, une décision instantanée

Fetty Wap raconte avoir reçu la somme en deux parties : 500 000 dollars chacun. Face à ces liasses, sa décision a été immédiate.

« C'était deux chèques, 500 000 $ et 500 000 $… Je regarde ces liasses et je me dis : [tiens] », se souvient-il. « Et il me demande : “Qu'est-ce que tu veux avec ça ?” Je réponds : “C'est à toi, tout va bien.” »

Un moment presque irréel, qui marque un tournant à la fois financier et humain. Pourtant, malgré ce geste, leur relation n’a pas survécu.

« Je ne l’ai jamais vu », a-t-il ajouté, évoquant à la fois l’argent… et l’amitié.

Aucune rancune, mais une leçon

Malgré cette rupture brutale, Fetty Wap insiste sur un point : il ne ressent aucune rancune. Pour lui, cette histoire s’inscrit dans une période où lui et son entourage apprenaient encore à gérer le succès.

« Je n'étais pas obligé de faire quoi que ce soit, c'est juste de la loyauté », a-t-il déclaré. « Je ne blâme personne… on n'en savait tout simplement pas grand-chose, tous les deux. »

Une vision lucide, presque apaisée, qui montre une certaine maturité face aux erreurs du passé.

Un mindset tourné vers le long terme

À l’époque, l’artiste ne voyait pas ce million de dollars comme une perte, mais comme une étape dans un parcours plus large.

« Quand on a eu cet argent, mec, on était tranquilles. Je savais que ce million allait revenir de toute façon », a-t-il confié. « Je n’y ai pas réfléchi comme ça… Je tiens parole. Si je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. »

Au-delà de l’anecdote, cette histoire met en lumière un trait souvent sous-estimé dans le rap game : l’importance de la parole donnée. Quitte à en payer le prix fort.