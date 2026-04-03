Parmi les nombreuses sorties rap français qu'on a pu voir ce vendredi, ce featuring entre TH et Freeze Corleone fait beaucoup parler de lui, et c'est bien normal.

On dit souvent que le rap français tourne en rond et qu'il n'a plus trop d'idées ni d'originalité, si on le compare avec celui de la période 2015/2020. Mais ceux qui disent ça ne doivent pas beaucoup s'intéresser à ce qui se passe dans l'underground, notamment du côté du 93, avec un TH qui nous abreuve depuis 2023 de morceaux et de projets tous plus surprenants les uns que les autres. Et cette semaine, le rappeur de Bondy refait parler de lui avec la sortie de son morceau "49.3 COUP DE CROSS" en compagnie de Freeze Corleone.

Un titre issu du tout nouveau projet de TH, "E-Music", un 17 titres qui vient de sortir aujourd'hui, 3 avril. Un projet dense, dont on connaissait déjà quelques morceaux et dans lequel on retrouve les ingrédients qui font de TH un rappeur spécial : un flow complètement décousu, clairement hors temps par moments, tout ça mis au service d'un univers sombre, légèrement futuriste, apocalyptique, dans lequel plus rien n'a de sens. Le tout, avec une attitude qui pue la rue à des kilomètres. Des ingrédients qu'on trouve aussi sur ce featuring avec Freeze.

Cet univers sombre et nihiliste de TH s'allie très bien avec l'univers de Freeze, et la collection entre els deux artistes, qui sont tous les deux affiliés au 93, semble logique quand on écoute ce morceau. Et, chose que les gens ont commencé à noter sur les réseaux et même dans les commentaires sur Youtube, Freeze a un peu diminué la dose de "comme" dans son couplet. On s'en fout un peu, ça ne gène absolument pas habituellement, mais ça fera au moins fermer leur bouche aux "experts" de Twitter.