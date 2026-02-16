Jeune Lion et Freeze Corleone découpent sur "446"

Une connexion Jeune Lion x Freeze Corleone sur une prod un peu vintage et aérienne, franchement, ça fonctionne très bien!

On a eu pas mal de sorties dans le rap français ces derniers jours, et ce featuring entre Jeune Lion et Freeze Corleone sort clairement du lot. Un feat extrait du tout nouvel album de Jeune Lion, "Babylone Brûle", qui vient de sortir lui aussi. Le rappeur franco-ivoirien a eu la bonne idée de faire rapper Freeze sur une prod dans un style un peu "old school", comme le Prof Chen le faisait lui-même lors de ses débuts, et le résultat est au rendez-vous : avalanche de punchlines et de références, dans un mood plutôt chill, c'est validé !