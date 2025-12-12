Avec la sortie de son dernier album en deux parties, Rsko se dévoile en : "Jeune Prince"

Sortie aujourd’hui, la seconde partie de Jeune Prince complète un diptyque qui ancre Rsko comme l’une des voix majeures du rap français.

Depuis ce matin, la partie 2 de Jeune prince est officiellement disponible sur les plateformes de streaming, bouclant un projet ambitieux dévoilé en deux étapes. La première partie, sortie début novembre, avait rapidement imposé des titres comme "Da Vinci", "Boussole" (feat. Josman) et "Daytona" (feat. L2B) déjà massivement écoutés en radio et en playlist. Cette seconde salve de morceaux reprend la même énergie tout en explorant de nouvelles teintes et collaborations, confirmant un cap artistique assumé et une capacité à tenir un public en haleine.

L’un des premiers titres marquants de la partie 2 est "Nicky Santoro", qui ouvre le disque avec une cadence rythmée et une intensité saisissante, mélangeant punchlines incisives et flow nerveux. Viennent ensuite des featurings qui enrichissent le paysage sonore, comme "Derecha" (feat. Timar), où l’alchimie vocale fonctionne avec naturel, ou "Location" (feat. Guy2Bezbar), qui combine les influences de chacun avec une écriture fluide et des couplets accrocheurs. Ces morceaux aident Rsko à élargir son registre sans perdre de vue son univers mélodique.

La partie 2 prend ensuite un ton plus varié : "Mauvais Garçon" dénote par un rythme plus profond, presque introspectif, tandis que "2MYROOM (feat. Mina)" joue avec des harmonies plus légères et un sens du refrain qui reste en tête. Sur "Sal Mélodie" (feat. Leto), la rencontre avec Leto enrichit le projet d’une dimension plus urbaine, contrastant avec la douceur mélodique de certains passages. Au milieu de ces titres, "Saturn" et "Fin du mois" apportent des variations de tempo qui maintiennent l’attention et démontrent une construction du projet pensée pour éviter la monotonie.

Parmi les pièces les plus dansantes et immédiatement efficaces, les remix Afro Live de classiques récents de Rsko se détachent aussi aujourd’hui. "Meilleurs (Afro Live Remix)"(feat. Emma’a) et "Banger (Afro Live Remix)" reprennent des morceaux déjà populaires de la première partie avec une énergie renouvelée, des grooves plus marqués et une dimension festive qui renforce l’attrait de l’ensemble sur les plateformes sociales et en clubs.

La présence de "Chez nous", déjà familière des fans, assure une continuité naturelle entre les deux volets et ancre Jeune Prince comme un format long tout à fait cohérent. Avec des titres qui s’enchaînent sans rupture, Rsko propose non seulement une collection de singles forts, mais aussi un récit en plusieurs actes, où chaque sortie complète et enrichit la précédente.

Cet album bi‑partite arrive à un moment stratégique de sa carrière. Après des étapes importantes comme LMDB et Memory, ce double format prouve que Rsko maîtrise aussi bien l’écriture d’un hit que la construction d’une œuvre plus vaste. Les collaborations avec des pairs comme Josman, Guy2Bezbar, Mina, Leto, L2B ou encore Emma’a montrent un artiste pleinement intégré à son époque, capable d’évoluer sans renier l’identité mélodique qui l’a fait connaître. Avec la sortie aujourd’hui de la partie 2 de Jeune Prince, Rsko confirme qu’il est bien plus qu’un phénomène de réseaux : il est en train de poser les jalons d’une carrière durable et multi‑facette.