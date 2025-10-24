L2B bientôt un deuxième Bercy après avoir rempli le premier en 5 minutes ?

L2B bientôt un deuxième Bercy après avoir rempli le premier en 5 minutes ?

L2B est clairement le groupe de rap français de l'année 2025, et cet Accor Arena Bercy sold-out en 5 minutes vient le prouver.

Si on devait dégager un groupe de rap français par rapport aux autres pour l'année 2025, évidemment, c'est L2B qui sortirait du lot. Le trio originaire du 94 (du quartier du Bois-l'Abbé à Champigny Sur Marne plus précisément), a achevé son ascension tout en haut de l'affiche, grâce à un projet de qualité en trois parties, "Nés pour Briller", mais aussi à d'excellents feats qui ont rencontré un gros succès. Leur popularité est désormais tellement grande qu'ils ont pu se permettre de programmer un Accor Arena de Bercy, le remplir en 5 minutes, et peut-être en programmer un deuxième !

On croyait que la réputation du groupe pouvait en prendre un coup, après la petite émeute qui a eu lieu à Chatelet lors d'un concert gratuit de L2B qui n'a finalement pas pu avoir lieu : affrontements avec la police, foule en fuite, images stressantes. Mais les rappeurs du 94 n'ont pas perdu de temps et se sont même servis de ce bad buzz pour l'annonce de leur premier Bercy, faite le 22 octobre. Une date qui est sold out, apparemment en 5 minutes !

La rapidité des ventes de places a même, selon la rumeur, donné l'idée au L2B de programmer un deuxième Bercy, pas longtemps après cette première date. L'information n'est pour le moment pas encore officielle, mais plusieurs médias commencent à en parler, alors tenez vous prêts et suivez les réseaux sociaux du groupe !

