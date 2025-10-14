L2B prend la parole après l'annulation de leur concert à Châtelet et l'émeute qui a suivi : "on est désolés..."

Le groupe était bien présent sur place, mais L2B n'a pas pu donner son concert à Châtelet.

C'est le groupe de rap français qui cartonne en ce moment, depuis plus d'un an désormais : on parle évidemment de L2B, le groupe originaire du 94, du quartier du Bois L'Abbé à Champigny plus précisément. Un groupe qui a déjà fait tomber plusieurs certifs, et qui est régulièrement invité en feat par les grosses têtes d'affiche du game. Ils devaient donner un concert gratuit à Chatelet ce week-end, mais pas de chance : l'organisation avait sous-estimé leur popularité. Le public était trop nombreux, le concert a été annulé, une émeute a éclaté, et le groupe prend aujourd'hui la parole pour apaiser les tensions.

Des affrontements entre certains membres du public et les forces de l'ordre ont en effet éclaté après l'annulation du concert, car les forces de l'ordre, sur ordre de la préfecture, ont décidé d'annuler le show. 2000 personnes étaient présentes sur les lieux, alors que l'évènement n'était prévu que pour 800 personnes. Evidemment, un concert gratuit en plein Paris, un samedi, allait attirer beaucoup de monde, mais les autorités n'ont pas pris la mesure de la notoriété de L2B. Le groupe a décidé de prendre la parole pour s'excuser auprès de leur public :

Suite à une décision préfectorale, le show à la Place hiphop à Chatelet a été annulé. Cette décision prise indépendamment de notre volonté nous a contraints à ne pas pouvoir chanter malgré notre présence sur les lieux. On est vraiment désolés... On s'attrape au plus vite.

Dans une autre story, ils ont continué à s'excuser auprès du public, conscients que l'évènement aurait pu être incroyable si ça n'avait pas mal tourné comme ça, mais aussi pour assurer à tout le monde qu'ils étaient bien présents sur place contrairement à ce que certaines rumeurs ont essayé de faire croire :

On est vraiment désolés pour ce qui s'est passé. On était là sur les lieux. On était là, preuve à l'appui. Malheureusement, à cause de la préfecture, on n'a pas pu jouer. On se revoit bientôt la famille et merci beaucoup pour tout l'amour que vous nous donnez. Faites attention à vous.

On espère que la tournure des évènements ne dissuadera pas les rappeurs d'organiser d'autres concerts gratuits à l'avenir. Car le fait d'avoir ces events gratuits permet de maintenir le lien entre les artistes et leur fanbase, avec des gens qui n'ont pas forcément 50 balles à mettre pour acheter une place à Bercy pour les voir.