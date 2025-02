Sonny Rave, Jok'os, Klem ... : les sorties rap FR de la semaine

Avec aussi des singles de Vald, Gazo, 1Plike140, ...

Bien reposé depuis la semaine dernière ? On a eu de sacrés projets à bien poncer pendant une semaine, à commencer par celui d'Infinit, mais aussi celui de Maïro, de Soolking, ou de Veust, pour les amateurs de kickage made in 06. Après une semaine de folie, on a droit à quelque chose d'un peu moins mouvementé cette semaine, avec très peu de têtes d'affiches qui ont décidé de sortir des projets. Idéal pour découvrir de nouveaux artistes moins connus, comme Jok'os, Sonny Rave, ou encore Hash24 !

On commence par un artiste qui nous a beaucoup hypés ces dernières semaines, notamment grâce à son feat avec Green Montana : Sonny Rave vient de dévoiler un tout nouveau projet, "Silk & Shadows", contenant justement le titre avec Green, "MAYA JAMA". Un projet avec lequel il montre toute sa maîtrise dans son style, entre rap et RnB, avec cette science de la mélo et de très bons flows. Autre sortie attendue de la semaine, celle de Jok'os, avec un nouveau projet nommé "S.2".

Un petit EP bien efficace, qui devrait prouver à tout le monde que le rappeur est à peu près capable de tout faire, lui qui a fait de gros chiffres ces derniers mois avec certains clips. Désormais, il est attendu avec quelque chose de plus consistant, un album peut-être ? On va aussi parler de l'album de Klem, qui est peut être le rappeur avec le plus gros statut à sortir un album cette semaine avec "Métanoïa", un 7 pistes qui devrait très bien fonctionner. Mais aussi de Hash24, le rappeur proche de la 75ème session qui vient de dévoiler son EP "Préface : Avant la pluie", ou encore du beatmaker Kezo, qui vient de dévoiler son projet "A36", avec des participations de gros noms comme Kekra, Zamdane, Zed, Edge, ...

LES SORTIES DE LA SEMAINE 💿



ÇA STREAM QUOI ? 🎧 pic.twitter.com/F0QzrEkJfy — RAPLUME (@raplume) February 27, 2025

C'est surtout au niveau des singles qu'il se passe des choses cette semaine, avec le retour de Vald qui dévoile son premier morceau depuis 2 ans, "Gauche Droite". Mais aussi J9ueve et Leto avec "Je ne pleure même plus", Rohff avec "Sauver le rap", Gazo avec "Hermes", ou encore le freestyle "Arai" de Alonzo. On vous laisse écouter tout ça !