Jok'os dévoile son EP avec "La maison brûle"

Son EP vient tout juste de sortir !

Après avoir marqué les esprits avec ses hits "TA FACON D'ÊTRE" et "HIMALAYA", Jok'os revient en force avec son tout nouveau clip, "La maison brûle". Ce titre illustre parfaitement l'univers unique de l'artiste, mêlant un rap tranchant à une voix mélodieuse qui sublime le refrain.

Dans ce morceau, Jok'os prouve une fois de plus qu'il maîtrise l'art de marier puissance et émotion. Le clip, à l’esthétique soignée, met en lumière la détermination du jeune rookie à s’imposer sur la scène rap. Avec une énergie débordante et des textes percutants, il montre qu'il n'a pas fini de faire parler de lui.

"La maison brûle" s’inscrit comme une étape clé dans la carrière prometteuse de Jok'os. Il annonce d'ailleurs vouloir enchaîner rapidement avec de nouveaux projets, confirmant son ambition de gravir les échelons du rap français. Une chose est sûre : Jok'os a tout pour réussir et ce nouveau clip ne fait que renforcer sa place parmi les artistes à suivre de près.

Le feu est allumé, et Jok'os semble prêt à tout embraser sur son passage.