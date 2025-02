Guy2BezBar en feat avec Rick Ross dans son nouveau projet !

Découvrez la tracklist de son EP "BLACK HOUSE"

Guy2BezBar revient en force en 2025 ! Après avoir terminé l’année 2024 en beauté avec son single Diamant "Monaco", véritable son de l’été, "Coco Jojo" est de retour avec un nouveau projet explosif !

Si on s’attendait à retrouver ses précédents morceaux comme "Batmobile" et "Nouvelle R", c’est une tracklist inédite qui nous attend. Et ce n’est pas tout : sur les 7 titres, on retrouve trois gros feats qui font déjà saliver les fans.

Josman, LaMano 1.9 et Rick Ross sur la tracklist !

Le premier avec Josman sur le morceau "Figaro", le second avec le phénomène du moment LaMano 1.9 sur "Jerrican" et enfin, la surprise ultime : Rick Ross sera de la partie sur le titre "Belly". Une collaboration XXL qui promet de marquer les esprits !

Ces derniers temps, les collabs entre rappeurs US et français ont parfois laissé les auditeurs sur leur faim, mais ce titre risque bien de créer un véritable engouement. Il faudra encore patienter un peu puisque l’EP "BLACK HOUSE" sortira le 21 février prochain, mais connaissant Guy2BezBar, il pourrait bien nous lâcher une petite exclu avant la sortie officielle. Alors, restez à l’affût !