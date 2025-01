Le Coco JoJo vit sa meilleure vie.

G2 est sur un rythme de malade en ce moment, on dirait qu'il n'est pas redescendu de son nuage depuis "Monaco" cet été. Après "Nouvelle R" sorti il y a seulement 2 jours, voilà Guy2Bezbar déjà de retour avec un nouveau clip. Cette fois, le titre s'appelle "Batmobile", et on retrouve un Guy en mode rap, rempli d'egotrip, pour un clip assez bling bling, en même temps, ça colle à l'ambiance du morceau. On a hâte de voir ce que Coco Jojo nous prépare pour 2025, car en ce moment, il est en feu !