Changement de registre en vue ?

La Mano 1.9 s'est surtout fait connaître avec des morceaux qui étaient de gros bangers, souvent très drill, agressifs, avec du kickage et une vraie rage au micro. Mais il sait aussi faire autre chose, notamment des titres avec des refrains chantés et il le prouve aujourd'hui avec la sortie de son nouveau titre, "Sexy Woman". On est un peu surpris par ce changement de registre, mais le morceau est plutôt efficace. Et vous, vous en pensez quoi?