Guy2Bezbar te souhaite la bienvenue dans la "Nouvelle R"

Changement d'ambiance, on n'est plus vraiment en mode "Monaco" là.

Après avoir signé un des plus gros hits de l'année dernière avec "Monaco", Guy2Bezbar est de retour au charbon, dans une ambiance un peu différente. Cette semaine, les sonorités afro ne sont pas au menu, on a droit à un titre qui semble inspiré par ce qu'on pourrait retrouver chez les rosses têtes un peu futuristes du rap US, comme Kanye West, Travis Scott ou Lil Baby. L'instru est lourde, signée Junior Alaprod, le morceau s'appelle" Nouvelle R", et il est accompagné de son clip. Une vidéo bien sombre, où tout l'accent est mis sur les jeux d'ombres et de lumière. On est pas forcément très fans du clip, mais le morceau est vraiment efficace, et ça donne envie de voir ce que nous prépare le Coco Jojo pour cette année 2025 !