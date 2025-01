Dinos s'exprime sur le report de ses deux concerts à l'Accor Arena : "Vraiment dégouté"

Rendez-vous le 21 et 22 décembre prochain !

Un coup dur pour les fans de Pichichi. Alors que le rappeur avait marqué la fin de l’année 2024 avec son dernier opus "Kintsugi", un album qui a connu un excellent accueil dès sa première semaine avec pas moins de 20.000 ventes cumulées, une mauvaise nouvelle vient perturber cette dynamique.

Avec des titres marquants incluant des collaborations avec Zed, Hamza, ou encore l’impressionnant feat avec JoLaGreen23 et LaMano 1.9, l’artiste qui s’est fait connaître grâce à sa participation à Rap Contenders souhaitait célébrer ce succès de manière grandiose. Deux concerts exceptionnels étaient programmés à l’Accor Arena les 21 et 22 février prochains, une occasion rêvée pour les fans de voir leur idole briller sur une des plus grandes scènes françaises.

Un report qui chamboule tout

Cependant, un couac vient briser cet élan. Dinos a annoncé sur ses réseaux sociaux le report des deux concerts. Initialement prévus en février, ils se tiendront désormais les 21 et 22 décembre prochains. L’artiste évoque des raisons "indépendantes" de leur volonté pour expliquer ce changement.

En story Instagram, Dinos a partagé sa frustration avec ses abonnés :

"Vraiment dégoûté mais on n’avait pas le choix, ce n’est que partie remise. On se voit en décembre la mif."

Si l’annonce a suscité une vague de déception, les fans vont devoir patienter jusqu’en décembre.

Malgré ce contretemps, l’attente ne fait qu’accroître l’impatience des aficionados du rappeur, qui espèrent déjà des surprises et des moments forts pour ces nouvelles dates. Quoi qu’il en soit, Pichichi reste déterminé à honorer son public et on souhaite que ce n'est que partie remise.