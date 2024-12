DINOS invite HAMZA dans "MISS LILY'S"

Un duo ensoleillé qui change de la période hivernale

Ce vendredi marquait une nouvelle journée chargée pour les amateurs de rap. Alors que Gazo continue d'exploser les compteurs avec son projet "Apocalypse", un autre grand nom du rap français vient bousculer l'actualité musicale. Dinos, alias Nos-di, a dévoilé son nouvel album, intitulé "Kintsugi", une œuvre qui porte bien son nom en mêlant fragilité et puissance artistique.

Fidèle à sa réputation, il frappe là où on ne l’attend pas, et cette fois encore, il a planqué quelques pépites bien cachées dans son projet.

Parmi elles, il y a "MISS LILY'S", un feat avec Hamza qui fait déjà parler dans les cercles de connaisseurs. On connaît la recette de Dinos : des textes profonds, des prods léchées et cette touche mystérieuse qui le rend unique. Mais quand il s’associe avec le "H", on sait qu’on va avoir droit à quelque chose de lourd.

Et on n’est pas déçus. "MISS LILY'S", c’est une vibe solaire au milieu de l’hiver. Dinos balance son flow fluide et tranchant, pendant que Hamza amène sa touche mélodieuse et aérienne. Le mélange est impeccable, entre rap et chant, avec des sonorités qui respirent l’été. On ferme les yeux, on se croirait sur une plage avec un cocktail à la main.

Ce morceau, c’est la preuve que les deux artistes maîtrisent l’art de l’équilibre. Dinos, toujours dans la finesse, montre une nouvelle facette de son Kintsugi, et Hamza, fidèle à son ADN, apporte une légèreté qui fait du bien. Un son qui donne envie de tout mettre sur pause et de repartir en vacances, même en pleine saison froide.

Si t’as pas encore checké "MISS LILY'S", c’est le moment de l’ajouter à ta playlist. Entre flow, chant, et prods ensorcelantes, ce son est clairement un incontournable de cette fin d’année.