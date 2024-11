Dinos frappe fort avec "D Block Afrique" feat JoLaGreen23 & LaMano 1.9

Le morceau est issu du dernier album de Dinos "Kintsugi"

Depuis minuit, Dinos a levé le voile sur son nouvel album, "Kintsugi", un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Sans promo ni superflu, il a choisi de se concentrer sur l’essentiel : faire de la bonne musique.

Après avoir donné un avant-goût de l’album avec "STACKS", en featuring avec Zed, le seul feat initialement annoncé, Dinos a réservé de belles surprises à ses auditeurs avec des featurings cachés. On ne vous spoilera pas tout, mais une chose est sûre : Nos-di sait comment maintenir le suspense et captiver son public.

Pour marquer cette sortie, il dévoile aujourd’hui le clip de "D Block Afrique", en collaboration avec JoLaGreen23 et LaMano 1.9. Ce morceau punchy met en lumière la complicité des trois artistes qui découpent une prod sombre avec une fluidité déconcertante. Leurs performances s’enchaînent parfaitement, et on retrouve chez Dinos cette plume acérée qu’on adore.

Entre flow tranchant et ambiance sombre, "D Block Afrique" est un véritable banger qui prouve, une fois de plus, que Dinos reste une référence incontournable du rap français.