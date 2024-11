Dinos et Zed ne sont là que pour les "Stacks"

Des piles de billets grandes comme l'Empire State Building mon reuf.

Parmi les sorties à venir avant la fin de l'année 2024, celle de l'album de Dinos fait évidemment partie des plus attendues, avec celle de SCH et de Jul. "Kintsugi" arrivera le 29 novembre prochain et en attendant, le rappeur de La Courneuve a décidé de clipper un des extraits de l'album à venir pour faire patienter les fans. Cette semaine, il vient donc de dévoiler le clip de "Stacks", en featuring avec Zed. Un morceau qui commence sur une notre douce, mélancolique et plutôt mélodieuse, mais qui enchaîne rapidement sur une ambiance beaucoup plus énervée, avec une instru trap et un texte rempli d'egotrip et d'insolence. On valide fort l'extrait ! Quant à la vidéo, elle est entièrement en noir et blanc, avec un cavalier mystérieux qui est en bas du bloc, une figure qui revient souvent dans les clips de rap français depuis le clip de Kekra il y a presque... dix ans ! Ça ne nous rajeunit pas...