Vald de retour début 2025 !

L'information a été lâchée par son manager, le célèbre Merkus.

En 2024, on aura vu un paquet d'artistes sortir des albums, et même des anciens rappeurs faire un retour remarqué sur le devant de la scène, à l'image de La Fouine avec son "Capital du Crime Radio". Par contre, il y a une tête d'affiche dont on n'a quasiment pas eu de nouvelles de l'année : Vald. A part une réédition de son album "V", sortie timidement, quasiment sans promo, les fans du V auront eu assez peu de choses à se mettre sous la dent. Une absence remarquée, mais qui devrait prendre fin d'ici au début de l'année 2025.

Merkus a des choses à dire

C'est une information à prendre avec des pincettes, même si elle a été lâchée par quelqu'un qui est vraiment très proche du rappeur. On parle évidemment de Merkus, le manager officiel de Vald, qui le suit depuis des années. Celui qui est un fin connaisseur de l'industrie musicale était de passage chez Mehdi Maïzi, pour une nouvelle émission au format assez long, dans laquelle on a le temps de discuter. Le journaliste l'a évidemment interrogé sur ce que faisait Vald en ce moment, et si on pouvait espérer le revoir bientôt avec un nouveau projet. Réponse de l'intéressé :

Il va très bien, on se voit en 2025 ! Y a pas de mystères, on est en train de bosser, on est en train de finaliser l'album, ça devrait voir le jour premier trimestre 2025 je pense, si on n'est pas trop en retard. Mais comme on est toujours en retard... En tout cas, on est dessus !

Le manager a ensuite été interrogé sur la longueur de cette "absence" de Vald, assez inhabituelle dans le rap français à l'heure actuelle. Là encore, le point de vue de Merkus est plutôt intéressante : "je pense que les artistes, on n'est pas dans un truc de stakhanovisme où faut enchaîner, si tu veux de la qualité... Il dit beaucoup de choses, et il faut aussi vivre des choses pour dire des choses. Il était sur un run de plus de dix ans sans interruption et je pense qu'il avait besoin de prendre du recul et du temps pour lui".

Des paroles bien sages, de la part d'un homme qui est vraiment intéressant à écouter. On vous invite à aller voir l'interview, si ça n'est pas déjà fait. En plus de Vald, Merkus a aussi travaillé à de nombreuses reprises avec Sofiane, Heuss l'Enfoiré, Seezy, Naps, Zeg P, ou encore Coelho, alors forcément, il a pas mal de choses à raconter !