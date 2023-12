Un extrait de son dernier album, "Eau de source".

Plus d'un an après la sortie de son très acclamé "Tour de Magie", Souffrance dévoilait le 10 novembre dernier son troisième album. Intitulé "Eau de source", on retrouve dessus treize titres dont 4 invités : Oxmo Puccino, le DJ Soul Intellect, Zkr et Vald. Presqu'un mois après sa sortie, le rappeur de Montreuil balance le clip de son featuring avec l'artiste d'Aulnay-sous-Bois : "Voraces", réalisé par Tanguy Courtier.