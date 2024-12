La Fouine lance sa réédition de "Capitale du Crime Radio"

Avec 5 nouveaux titres et trois nouveaux feats

La Fouine continue sur sa lancée !

La Fouine est en totale résurrection ! Alors qu’il vit une fin d’année en grande pompe avec la récente sortie de sa mixtape "Capitale du Crime Radio", le rappeur originaire de Trappes confirme son retour en force sur la scène du rap français. Ce projet, qui a marqué les esprits avec ses gros feats, a enregistré un beau démarrage en première semaine, montrant que l’artiste n’a rien perdu de sa puissance.

Une réédition avec trois nouveaux feats

Malgré les critiques régulières, notamment de la part de Booba sur ses chiffres de ventes, La Fouine a décidé de contre-attaquer avec ce qu’il sait faire de mieux : de la musique. Pour satisfaire son public et renforcer son impact, il vient de sortir une réédition de "Capitale du Crime Radio", ajoutant cinq nouveaux titres à la tracklist originale. Parmi ces inédits, trois nouveaux feats, et pas des moindres : Jey Brownie, La Fêve, et Rémy !

Cette stratégie montre que La Fouine ne compte pas s’arrêter de sitôt. D'ailleurs, il avait prévenu un peu plus tôt : son retour n’est que le début. Son ambition se confirmera à l’horizon 2025, avec deux dates sold-out à l’Accor Arena les 8 et 9 avril.

La Fouine est donc bel et bien de retour, pour le plus grand plaisir de ses fans. Entre son projet ambitieux et ses performances scéniques attendues, 2025 s’annonce comme une année d’or pour le rappeur. Gardez un œil sur La Fouine, car il compte bien rappeler à tous pourquoi il est une figure incontournable du rap !