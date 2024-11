La Fouine dévoile les feats sur "Capital du Crime Radio"

Et ça promet du lourd !

Le retour de La Fouine arrive !

Le retour de La Fouine dans le rap est imminent, et il promet d’être marquant. Le rappeur de Trappes a récemment fait parler de lui en participant à l’événement e-sport "KCX", où sa performance a enflammé les réseaux sociaux, suscitant des réactions de Booba et Maes. Mais la vraie surprise arrive le 22 novembre prochain avec la sortie de sa nouvelle mixtape, Capital du Crime Radio, qui contient des sons inédits et de nombreux featurings.

Pour lancer les hostilités, La Fouine a déjà dévoilé un extrait avec "Gangsta et Célèbre", son feat avec Leto. Et il a récédivé avec le morceau avec ZKR "Sierra Leone" qui sera bien sur le projet ! Et ce n’est qu’un avant-goût ! Sur ce projet, pas moins de 21 artistes viennent poser leurs voix aux côtés de La Fouine, garantissant une diversité de styles et d’univers. Les feat incluent des noms bien implantés dans le rap français, comme Leto, Dinos, Doums, Koba LaD, et Youssoupha. Mais le projet se veut également une vitrine pour la nouvelle génération avec des talents montants comme La Fève et Genezio.

L'annonce a été faite par La Fouine lui-même sur son compte Instagram, où il a partagé la liste des artistes présents. En voyant cette line-up impressionnante, les fans s'attendent à un projet solide et diversifié. La réponse définitive ? Dans une dizaine de jours, lors de la sortie de Capital du Crime Radio.