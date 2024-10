C'est le premier single issu de son nouvel album "Capital du crime 6"

On l'avait annoncé ! La Fouine est bel et bien de retour dans le rap avec un tout nouvel album "Capital du Crime 6". Et pour fêter la nouvelle, le rappeur originaire de Trappes a sorti son premier single en featuring avec Leto "Gangsta et Célèbre". Un morceau où La Fouine voulait montrer qu'il n'avait rien perdu de sa superbe à côté d'un Leto au sommet de sa forme depuis la sortie de son projet "Capitaine fait de l'Art".

Voici le clip qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux :