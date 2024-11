La Fouine et ZKR veulent des diamants comme au "Sierra Leone"

Un morceau qui sera certainement présent sur le prochain projet de La Fouine !

La Fouine a recommencé à faire parler de lui pendant toute l'année 2024, pour le plus grand bonheur des fans de rap français des années 2000. Après sa grosse perf à la cérémonie Les Flammes, il a multiplié les featurings avec les artistes de la nouvelle génération et a même fini par annoncer la sortie d'un nouveau projet, qui devrait débarquer en novembre. En attendant, on retrouve Laouni en visite à Roubaix, avec le meilleur rappeur-guide du coin : ZKR, qui connait son quartier comme sa poche et qui sait aussi très bien démonter les instrus. Ensemble, ils en ont profité pour faire un morceau, "Sierra Leone", accompagné de son clip sorti vendredi 8 novembre. Une connexion de kickeurs, pas d'autotune, pas de refrains, juste des punchlines qui pleuvent, que demander de plus ? On vous laisse découvrir tout ça !