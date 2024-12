Les concerts de rap français à ne pas rater en 2025 (part. 1)

L'année se termine, une autre commence, et 2025 s'annonce bien chargée en gros concerts de rap français, avec Kaaris, Rohff, SDM, Dinos, ...

C'est bientôt l'heure de dire adieu à l'année 2024, pendant laquelle on aura vécu pas mal de choses dans le rap français, avec par exemple le retour de La Fouine, la reprise du clash Rohff vs Booba avec un peu de sauce Diddy à l'intérieur, mais surtout, de bons albums, qui ont très bien marché comme "A la vie à la mort" de SDM par exemple. Maintenant que l'année est quasiment finie, c'est le moment de se projeter sur 2025 qui promet d'être riche en actualité, et surtout, en concerts de qualité. Car il y a du très lourd prévu sur scène pour l'année prochaine, et on a décidé de vous faire une petite sélection pour ne rien rater !

Kaaris à l'Accor Arena , le 11 janvier 2025

On commence directement par celui qui sera un des plus gros concerts de rap de l'année prochaine : celui de Kaaris à l'Accor Arena, au mois de janvier prochain. Le roi du rap hardcore de ces dernières années va à nouveau enflammer la grande scène de Bercy, après avoir voyagé dans toute la France pour fêter les dix ans de son album culte, "Or Noir". Un album qui en a fait vriller plus d'un, et si vous doutez de la légitimité de Kaaris pour être le roi du hardcore, sachez que le simple fait d'écouter ses textes peut vous envoyer en garde à vue. Et que l'année dernière, le rappeur de Sevran avait fait monter des danseuses avec des plugs, avouez qu'on ne voit pas ça tous les jours. Alors pour voir encore plus de dingueries, rendez-vous le 11 janvier, pour fêter l'anniversaire de ce disque qui est peut-être un des derniers classiques du rap français !

Rohff à l'Accor Arena, le 4 février 2025

On passe désormais à un Grand Monsieur du rap français, qui a bien mérité ce titre, pas seulement parce qu'il a appelé un de ses albums de cette manière. Le rappeur du 94 aux mille classiques s'invite sur la scène de Bercy le 4 février prochain, et il ne vient pas en touriste, mais bien pour fêter les 20 ans de "La Fierté des Nôtres". Probablement le double album le plus mythique de l'histoire du rap français, rempli de morceaux marquants comme "Message à la racaille", "Code 187", "Ca fait plaisir", le hit en feat avec Intouchable, ou encore "Le son qui tue". L'occasion pour les nostalgiques de se replonger dans cette époque incroyable, et pour les plus jeunes de découvrir l'énergie du Padre du Rap Game sur scène, à vivre au moins une fois dans sa vie !

Houdi au Zénith de Paris, le 8 mars 2025

Parmi les révélations qui ont "pop" dans le rap français ces deux dernières années, Houdi est probablement l'un des artistes les plus prometteurs. On peut même aller au-delà de la promesse : c'est déjà un artiste confirmé, qui a su imposer son univers, avec une DA assez poussée et personnelle, notamment ce masque mystérieux qui le rend facilement reconnaissable. Alors que son dernier album en date, "Le dernier rayon de soleil", sorti en septembre, a atteint la deuxième place des charts lors de sa sortie, le rappeur sait que c'est le moment d'enfoncer le clou et de marquer les esprits encore un peu plus. Pour ça, quoi de mieux qu'un concert au Zénith de Paris, devant plus de 6800 personnes ? Un rendez-vous à ne pas manquer, avec un show qui promet d'être très visuel.

Dinos à l'Accor Arena, les 11 et 12 avril 2025

Sacré parcours pour celui qui confiait dans un de ses morceaux, "Deïdo", que tout ce dont il rêvait c'était de remplir l'Olympia. Désormais, c'est Bercy son jardin, et on peut dire que le rappeur l'a bien mérité, après une avalanche de malchance qui n'a fait que retarder ce moment de communion avec ses fans qu'il attendait tant. Car forcément, quand on est un rappeur d'Île-de-France, on ne rêve que de remplir Bercy. Après un premier essai très réussi en 2023 pour "Hiver à Paris", le voilà cette fois de retour pour deux dates à l'Accor Arena, cette fois pour célébrer son album "Kintsugi" qui vient de sortir. Un album sur lequel on retrouve beaucoup de feats avec de jolis noms du rap game FR, attendez-vous à voir pas mal d'invités avec lui sur scène, ce qui, en général, donne des concerts légendaires. On y sera, et on espère que vous aussi !

Hamza à Paris La Défense Arena, le 5 décembre 2025

Oui, on sait, le 5 décembre 2025 c'est dans très longtemps et "demain c'est loin" comme le disaient les anciens d'IAM. Mais un concert d'Hamza dans une grosse salle est toujours un événement, souvenez-vous d'ailleurs la manière dont il a retourné Bercy à la fin de l'année 2023. Cette fois, la salle sera encore plus grande, et comme il n'a pas sorti d'album cette année, on imagine qu'il préférait garder ses forces pour l'année prochaine et que son prochain projet ne devrait pas tarder. Attendez-vous donc à avoir de la nouveauté sur scène à la fin de l'année prochaine, devant 40 000 personnes, probablement une des plus grosses dates de l'année !